Металлурги встали на защиту жести

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала расследование против импорта белой жести, которая используется для производства металлической тары. Российский ММК и белорусская Металлопрокатная компания в условиях стагнации спроса вынуждены конкурировать с более дешевым китайским продуктом. Часть западных стран уже ввела ограничения на китайскую белую жесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК начал расследование в отношении белой жести, ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС, сказано в уведомлении комиссии. Основанием стало заявление от белорусской Металлопрокатной компании, которое поддержал ММК. На долю этих предприятий приходится более 50% производства белой жести в ЕАЭС. Прокат для белорусского производителя поставляет «Северсталь», но самостоятельно жесть не выпускает. ММК и Металлопрокатная компания не ответили на запросы.

Белая жесть используется для производства металлической упаковки, которая применяется при выпуске консервированной пищевой продукции, как упаковка для лакокрасочных материалов, химических и косметических изделий. В уведомлении указано, что в 2025 году импорт белой жести на территорию ЕАЭС значительно возрос, что привело к серьезному ущербу для отрасли. При этом внутреннее производство в 2023–2025 годах в ЕАЭС показано негативную динамику.

Так, говорится в материалах, с 2023 по 2025 год объем ввоза белой жести увеличился на 24%, особенно резкий скачок произошел в 2025 году, когда импорт увеличился на 54% по сравнению с 2024 годом, и доля импорта в потреблении также значительно выросла. В этих условиях производители ЕАЭС в 2025 году сократили производство к предыдущим годам на 13–17%, загрузку мощностей — на 14–23%, продажи — на 10–11%, долю на рынке — на 9–13%.

Анализ финансовых показателей и цен показывает, что цены на импортную жесть в 2025 году были значительно ниже цен производителей ЕАЭС, что привело к резкому ухудшению финансового положения отрасли, говорится в материалах ЕЭК. Так, прибыль от реализации упала на 69–83%, а рентабельность — на 83–87%, причем в конце периода отрасль и вовсе получала убытки.

Основной импорт белой жести поступает из Китая, поясняет собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По его словам, падение внутреннего спроса, а также закрытие рынков США и Европы побуждают производителей из КНР искать новые пути для наращивания экспорта. В этом им помогают получаемые «скрытые преференции и субсидии», в частности доступ к беспроцентным займам, говорит источник “Ъ”. Другим катализатором притока импорта стало, по его словам, начавшееся в 2025 году укрепление курса рубля, которое поставило отечественных производителей, обремененных возросшими тарифами и налогами, в неравные условия.

Партнер «S+Консалтинг» Илья Грязнов говорит, что по аналогичным причинам зарубежные производители (в США, ЕС, Бразилии) уже ввели защитные пошлины против китайской белой жести. Это, добавляет он, спровоцировало еще больший рост дешевого импорта из КНР в Россию.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что основной производитель белой жести в ЕАЭС — Россия, где выпускается около 350 тыс. тонн продукции, порядка 200 тыс. тонн из этого объема приходится на ММК. Второе место занимает Белоруссия с производством в 72–75 тыс. тонн, замыкает тройку Казахстан с объемом около 40 тыс. тонн. По словам эксперта, практически вся выпускаемая продукция ориентирована на внутреннее потребление стран ЕАЭС. Объем импорта в Россию он оценивает в 5–10% от емкости рынка. Но, добавляет Максим Шапошников, китайская жесть, вероятно, поставляется по демпинговым ценам. Если средняя стоимость тонны в РФ колеблется в районе 80–100 тыс. руб., то китайские производители предлагают товар по 60–70 тыс. руб. за тонну без учета доставки, рассказывает эксперт. При этом, по его словам, российское и белорусское производство с совокупной мощностью около 300 тыс. тонн могло бы практически полностью обеспечивать внутренний спрос.

Полина Трифонова