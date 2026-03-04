С чувством глубокого предотвращения

4 марта президент России Владимир Путин приехал в Министерство внутренних дел России и убедился, подчеркивает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, что в ведомстве — огромная текучесть кадров, но те, кто задерживается, работают за двоих, в том числе и над улучшением демографической ситуации.

Владимир Колокольцев на сцене с Владимиром Путиным играет роль хорошего полицейского

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Колокольцев на сцене с Владимиром Путиным играет роль хорошего полицейского

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Министерстве внутренних дел стараются не отвлекать внимание президента от сути работы ведомства, так что, например, традиционной выставки, какая была здесь и год назад, на этот раз не было. А вообще-то, на любом форуме президента стараются заинтересовать такой выставкой, впрочем, с переменным успехом.

В вестибюле перед началом заседания было много полицейских (предсказуемо), и все они так взволнованно и на таких повышенных тонах обсуждали между собой текущие проблемы (особенно беспокоило присутствующих, как можно было понять, перекрытие Ормузского пролива), что мерный гул в холле можно было сравнить лишь с гулом целой эскадрильи беспилотников (не дай бог, конечно).

Интересно, что от группы к группе участников коллегии переходила представитель МВД генерал-майор Ирина Волк и приватно доносила до них какую-то важную информацию, не терпящую, видимо, отлагательств. Интересно было при этом то, что лампасы на брюках генерала Волк рифмовались с туфлями на таких шпильках, что было очевидно: таких генералов в российских силовых структурах поискать, но все равно не найти, сколько бы ни сносить солдатских сапог.

Пятый ряд в зале стоит во что бы то ни стало

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пятый ряд в зале стоит во что бы то ни стало

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В зале нельзя было не обратить внимания на одну аномальную вещь: за полтора часа до появления президента полицейские уже расселись по местам — все, кроме тех, кто сидел в пятом ряду. Здесь все почему-то стояли и отказывались даже присаживаться. И не то чтобы даже не могли наговориться друг с другом. Нет, просто молча стояли и переминались. Такое впечатление, как будто кнопки им подложили на сиденья. Глядя на этих людей, так и хотелось закончить: «Советский суд — самый гуманный суд в мире!» Нет, удовлетворительного объяснения феномену так и не нашлось.

В начале совещания выяснилось, что все хорошо:

— Сокращение преступности зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах Российской Федерации,— сообщил президент.— Снизилось количество рецидивных преступлений... На должном уровне был обеспечен общественный порядок при праздновании... масштабных мероприятий. Знаю, какая это большая работа, и хочу поблагодарить всех, кто ее организовал и провел на таком высоком уровне.

Невидимая миру работа видна, таким образом, кому надо.

Затем выяснилось, что хорошо не все:

— По итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%... Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах,— добавил господин Путин.

Подстрекатели и организаторы из числа взрослых будут теперь, по словам Владимира Колокольцева, караться наказаниями вплоть до пожизненного заключения.

Между тем едва ли не главная задача этого года — обеспечить выборы в Госдуму:

— Депутатов федерального уровня будут впервые выбирать на наших исторических территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. И крайне важно создать все условия при этом для свободного и безопасного волеизъявления граждан.

Для этого придется постараться не только полицейским, но и военным.

— Вместе с тем,— добавил господин Путин,— и мы это знаем, серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава (и беспрецедентная текучесть кадров.— А. К.). Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников — все прекрасно это понимают. Могу сказать, что целый ряд решений на этот счет принят, и они будут гарантированно исполнены начиная уже с текущего года,— Владимир Путин решил, видимо, что хватит говорить загадками, и добавил: — Понятно, не хочу здесь вдаваться — каждый сидящий в зале понимает, о чем я говорю: прежде всего об уровне заработной платы.

То есть обещано повысить зарплату.

Речь была не самая, конечно, эмоциональная.

Не о том, видимо, думает Владимир Путин.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев старался заинтересовать и коллег, и самого Владимира Путина.

— Мы почему ежегодно в отчете приводим данные в сравнении с предшествующими периодами? — задался он вопросом.— Недавно сравнили результаты деятельности столичного главка за 2025 год с результатами 1980 года, когда состоялись московские летние Олимпийские игры.

Неожиданная, согласитесь, точка отсчета.

— Территория Москвы была меньше в три раза, а численность постоянно проживающего населения — в полтора раза. При этом количество личного состава на сегодняшний день сократилось, по сути, наполовину, до 64 тыс. человек (по сравнению, очевидно, с летом 1980 года)... Многие помнят те времена, целый год столицу очищали от так называемого асоциального элемента, выдворяли за 101-й километр. И результат... Тогда в Москве было совершено 217 убийств в год, а в 2025, прошлом году — 158!

Но если милиционеров тогда было больше и убийств было больше, то не говорит ли это о том, что как раз надо присмотреться к тем, кто совершал преступления, особенно не раскрытые до сих пор?

Владимир Колокольцев высказался на чувствительные темы:

— Принимаются меры по ограничению доступа к 7 тыс. ссылок на публикации с недостоверными сведениями о нашей армии, призывом к акциям протеста. Усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. В прошедшем году на 85% возросло число привлеченных к ответственности иностранцев за уклонение от выезда — это 285 тыс. человек. Более чем на четверть увеличилось количество покинувших Россию лиц, которым аннулированы разрешительные документы и сокращен срок пребывания, на 15% — депортированных.

О том, как это было на Олимпиаде-80, Владимир Колокольцев ничего не сказал.

Особо подчеркнул Владимир Колокольцев следующий момент в своей деятельности:

— Работа по ужесточению контроля за пребыванием иностранных граждан в стране не может подменять собой работу по улучшению демографической ситуации в РФ.

Впрочем, никто даже и не сомневался в способностях российских полицейских в этом плане.

МВД активно осваивает актуальные виды деятельности:

— Наращивались мощности ДНК-лабораторий,— сообщил министр.— Сейчас они действуют в 82 регионах, включая новые субъекты. С начала прошлого года начата государственная геномная регистрация административно арестованных. На учет поставлено более 156 тыс. таких лиц. В результате их проверок установлено свыше 1,1 тыс. совпадений со следами, изъятыми с мест нераскрытых преступлений. Работаем над расширением перечня экспертных специальностей. С учетом новых видов исследований их общее число будет доведено до 53. Организовано взаимодействие с Министерством обороны по оказанию помощи в генетических исследованиях.

Заявления теперь можно писать в электронном виде:

— За пять лет их количество возросло более чем на одну треть, или 10 млн,— доложил Владимир Колокольцев.— О ходе и результатах предоставления наиболее востребованных из них реализовано информирование посредством национального мессенджера МАХ (кто бы сомневался.— А. К.).

— Только в текущем году нами предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах страны,— сообщил министр и не сообщил, сколько не предотвращено.— Поражает возраст правонарушителей! Самому юному 10 лет!

Владимир Путин не мог не прокомментировать упоминание об Олимпиаде-80:

— Владимир Александрович (господин Колокольцев.— А. К.) сейчас, только что, в начале своего доклада, упомянул о том, что при проведении Олимпийских игр в Москве в 1980 году была другая ситуация. Сейчас Москва стала больше, а людей, которые решают стоящие перед ведомством задачи, меньше. Но зато какие люди!

Пятый ряд, когда президент выходил из зала, поднялся первым.

Андрей Колесников