Комбайны как подкосило

Первый месяц 2026 года для российского рынка сельхозтехники оказался худшим январем за последние пять лет. Продажи упали более чем на 40%, а в штуках снижение отгрузок доходит до 85% в зависимости от вида. Падение доходов аграриев из-за низких цен на зерно вынуждает их ограничиваться обновлением существующего парка.

Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе сократились на 42,3%, до 5,2 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». По оценкам источника “Ъ”, это худший январский результат в деньгах за последние пять лет.

Главными причинами снижения спроса, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, остаются дорогие деньги и ограниченная доступность господдержки. «Ключевая ставка в январе ниже, чем год назад, но покупка техники все равно опирается на лизинг и кредит, а аграрии принимают решение не по ставке ЦБ, а по итоговой цене финансирования и по тому, есть ли лимиты и субсидии»,— говорит он.

Продажи также сдерживала высокая степень неопределенности на рынке и невысокие мировые цены на сельхозпродукцию, считает партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский. «Последний раз продажная цена на зерно была привлекательной в 2021–2022 годах, сейчас она примерно на 30% ниже, чем тогда»,— уточняет директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин. Коммерческий директор технического холдинга «Эконива» Геннадий Непомнящий говорит, что падение спроса и цен на основные виды сельхозпродукции сопровождается ростом себестоимости, поэтому аграрии переходят в режим «жесткой экономии».

Из-за снижения доходов сельхозпроизводители не смогли за довольно короткий промежуток времени собрать капитал для инвестиций в обновление парка, вторит инженер отдела продаж сельскохозяйственной техники завода «Тонар» Иван Шабров. Директор по продажам Петербургского завода колесных тракторов Алексей Лесняк говорит, что компания, как поставщик запчастей к тракторам «Кировец», наблюдает увеличение спроса на комплектующие со стороны хозяйств и агрохолдингов: «То есть в текущих условиях аграрии выбирают ремонт имеющихся машин, а не покупку новых».

По словам собеседника “Ъ”, в целом январь — месяц традиционно низкого спроса на сельхозтехнику. Как правило, аграрии начинают закупки с конца зимы и весной под посевную и ранние полевые работы, а также осенью после уборочной и продажи части урожая, когда у хозяйств появляется больше денег и они планируют парк на следующий сезон, подтверждает Владимир Чернов.

По данным «Росспецмаша», отгрузки в январе в штуках сократились по всем основным видам сельхозтехники. Значительнее всего просел сегмент пресс-подборщиков — на 85,5% год к году. Поставки машин для внесения удобрений снизились на 84,6%, опрыскивателей — на 84,1%, зерноочистительных машин — на 77,1%, жаток — на 70,3%, сеялок — на 61,6%, сельскохозяйственных тракторов — на 28,5% (см. таблицу).

Отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в январе 2026 года Вид техники Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) Культиваторы 73 –19,8 Комбайны зерноуборочные 79 –20,2 Плуги 66 –21,4 Тракторы сельскохозяйственные 123 –28,5 Бороны 107 –44,0 Сеялки 76 –61,6 Косилки 72 –61,7 Жатки 11 –70,3 Зерноочистительные машины 8 –77,1 Опрыскиватели 11 –84,1 Машины для внесения удобрений 4 –84,6 Пресс-подборщики 18 –85,5 Источник: «Росспецмаш».

По прогнозу господина Бабанского, февральские продажи будут лучше января, в том числе благодаря выделению правительством дополнительных 2 млрд руб. на поддержку лизинга сельхозтехники в преддверии весенне-полевых работ. Петр Лапшин отмечает, что, несмотря на стимулы, для многих предприятий покупка техники остается малодоступной. По его словам, большинство аналитиков сходится во мнении, что и в этом году роста мировых цен на зерно ждать не стоит, соответственно, несмотря на наличие мер господдержки, прорывов в продажах сельхозтехники не предвидится. Господин Чернов согласен, что фундаментальные ограничения никуда не делись. Но, добавляет он, если в феврале быстрее заработают лизинговые лимиты и скидки по господдержке, восстановление относительно января будет заметнее.

По оценке председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, начало года для рынка в целом будет слабым, но ближе к сбору урожая спрос, вероятно, «догонит». Алексей Лесняк отмечает, что резкое падение отгрузки российской сельхозтехники в 2025 году говорит о формировании отложенного спроса и в ближайшее время в компании ожидают роста продаж российской сельхозтехники в связи с подготовкой к сельскохозяйственным работам.

Наталия Мирошниченко