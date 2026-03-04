Судьи рассказали сенаторам про «исторический минимум» заключенных

Совет федерации на заседании 4 марта утвердил все кандидатуры, представленные президентом на должности в руководстве Верховного суда (ВС). Назначены три новых заместителя председателя ВС, включая первого зама, которым стал бывший председатель Судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов. Владимир Хомчик переназначен на должность зампреда ВС — председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих. Также одобрены кандидатуры двух судей и одного члена президиума ВС.

Председатель ВС Игорь Краснов, представляя кандидатов, отметил их профессиональный опыт и способность с полной отдачей решать задачи по повышению качества правосудия и укреплению доверия к нему со стороны граждан. В свою очередь, Владимир Давыдов рассказал сенаторам, что за счет последовательного «курса на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики» российским правосудием уже достигнут «исторический минимум»: в местах лишения свободы сейчас содержатся 308 тыс. осужденных, и это самый низкий показатель с момента принятия нового УПК в 2001 году. Рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах, где сейчас находятся 89 тыс. человек, добавил судья. А ведь в свое время наша страна входила в число лидеров по численности тюремного населения на 100 тыс. граждан, напомнил он.

Отметим, что ФСИН уже несколько лет не обновляет данные о численности тюремного населения. Самая свежая информация на ее сайте приведена по состоянию на январь 2023 года (тогда за уголовно-исполнительной системой числилось 433 006 человек), то есть за последние два года число обитателей тюрем и СИЗО сократилось на 36 тыс.

Как следовало из выступления перед сенаторами Владимира Хомчика, тюремное население убывает не только за счет гуманизации. В 2025 году суды вынесли более 5 тыс. определений о прекращении дел в отношении лиц, заключивших контракты о прохождении военной службы, сообщил глава профильной коллегии ВС. Сенатор Людмила Нарусова поинтересовалась, что же потом с ними происходит. В случае получения госнаграды или ранения в отношении такого лица может быть поставлен вопрос о прекращении уголовного преследования, напомнил судья, то есть человек освобождается от ответственности или увольняется с военной службы. «Вся процедура расписана в законе, поэтому тут закон просто выполняется»,— заключил господин Хомчик.

Анастасия Корня