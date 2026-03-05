Научный прорыв с банком «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» выступил генеральным партнером внутривузовского конкурса научных проектов «Научный прорыв» в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ).



Конкурсная комиссия рассмотрела 45 заявок от молодых исследователей. В финальный этап прошли 8 проектов, авторы которых публично защитили свои работы перед экспертами.

По итогам защиты победу одержали Елена Гринько и Кирилл Демьяненко. Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест» Игорь Иващенко лично поздравил лауреатов и вручил им денежные сертификаты:

— Поддержка талантливой молодежи и развитие научного потенциала — ключевые приоритеты банка «Центр-инвест». Мы рады видеть высокий уровень подготовки студентов и заинтересованы в том, чтобы их инновационные идеи и исследования находили применение в реальном секторе экономики.

Банк «Центр-инвест» на протяжении многих лет реализует комплексную программу взаимодействия с ведущими вузами региона, направленную на подготовку квалифицированных кадров и внедрение инноваций. Совместно с Советом ректоров юга России банк запустил конкурсы «Траектория обучения будущего: Персонализация с применением ИИ» и «Цифровой портрет региона» с общим призовым фондом в размере 3 млн руб.

