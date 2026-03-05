В Черноземье 6 марта ожидается похолодание, до –7°C

В пятницу, 6 марта, жителей Черноземья ожидает похолодание, без осадков. В регионах будет преимущественно облачно, возможны небольшие прояснения. Температура будет варьироваться от –7°C до +1°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –2°C до +1°C. Ветер до 10 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –3°C до –4°C, порывы ветра до 10 м/с.

В Курске температура утром составит 0°C, днем останется на том же уровне, вечером опустится до –1°C и ночью останется на том же уровне. Ветер до 10 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –5°C, днем будет –4°C, вечером задержится на том же уровне, а ночью вернется к показателю –5°C. Ветер с порывами до 11 м/с.

В Орле утром температура составит –1°C, днем и вечером повысится до –0°C, а ночью вернется к показателю –1°C. Ветер — до 10 м/с.

В Тамбове утром температура составит –5°C, днем будет –4°C, вечером вернется к показателю –5°C и ночью понизится до –7°C. Ветер с порывами до 8 м/с.

Алина Морозова