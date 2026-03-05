В галерее «Времена года» открылся самый большой бутик ALROSA Diamonds

Новое пространство площадью 180 кв. м развивает тему природного происхождения бриллиантов в украшениях бренда, воплощая в интерьере образ архипелагов Якутии и первозданной северной красоты. Дизайн, разработанный архитектурным бюро KOZEEN + RUEDA, вдохновлен геологическим строением рудников и структурой кимберлитовых трубок, в которых 350 млн лет назад зародились алмазы. Семь различных сортов мрамора в оформлении бутика символизируют послойный срез земной коры, а мебельные модули напоминают архипелаги островов с плавными очертаниями. В оформлении сочетаются натуральное дерево, оникс и мрамор разных оттенков. Кроме регулярных коллекций, в ассортименте нового бутика представлены флагманские украшения с сочетанием нескольких огранок: эталонный «теннисный» браслет из 30 безупречных бриллиантов общим весом 11,5 карата, серьги с дорожкой круглых бриллиантов и изумрудами, кольцо с насыщенным сапфиром в сочетании с двумя бриллиантовыми «грушами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Следующая фотография 1 / 9 Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds Фото: Alrosa Diamonds