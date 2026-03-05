Каркасные методы готовки

Поставщик питания для российской армии RBE Group приобрел мажоритарную долю в строительной компании и производителе металлоконструкций. Вхождение в капитал таких компаний потребовалось для ускорения строительства фабрик-кухонь. Сделка несет и риски: при недостатке инвестиций со стороны холдинга мощности строительной группы могут быть недозагружены.

Головная компания RBE Group — ООО РБЕ — в феврале 2026 года получила доли по 51% в ООО «ЕСК Системс» и ООО «Евростройконсалт», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Эти структуры входят в группу «Евростройконсалт», которая строит промышленные, торговые объекты и владеет заводом по производству металлоконструкций в Петушках Владимирской области. Доли учредителей компаний Павла Бурдакова и Николая Лошатынского снизились с 50% до 24,5% у каждого. В «Евростройконсалте» и RBE Group не ответили на запрос “Ъ”.

RBE Group обеспечивает питанием крупные компании, включая «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», обслуживает поезда «Сапсан» и составы Федеральной пассажирской компании. В 2023 году холдинг получил контракты по обеспечению питанием структур Минобороны РФ, заключенные ранее с ГК «Конкорд» Евгения Пригожина, который погиб в августе 2023 года. По данным из судебных документов, максимальная сумма контракта составляет 20,1 млрд руб. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка ООО РБЕ выросла в 3,9 раза год к году, до 76,9 млрд руб., чистая прибыль составила 8,5 млрд руб.

В 2024 году суммарная выручка ООО «ЕСК Системс» и ООО «Евростройконсалт» составила 822,9 млн руб., чистая прибыль — 12,2 млн руб. Стоимость 51% в компаниях начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев оценивает в 50–80 млн руб.

По информации источника “Ъ”, знакомого с деталями сделки, RBE Group приобрела доли в строительной группе для усиления и ускорения развития единой сети питания холдинга с точки зрения строительства фабрик-кухонь. Получение мажоритарной доли в строительных активах позволит поставщику питания лучше управлять сроками, стоимостью и стандартами строительства фабрик-кухонь, быстрее запускать объекты и снижать зависимость от внешних подрядчиков, что в совокупности дает возможность оптимизировать капитальные затраты, считает менеджер практики сопровождения сделок Neo Мария Гайдукова.

Контроль в размере 51% почти всегда дает возможность влиять на бюджетирование, сроки и приоритетность проектов, соглашается директор практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Михаил Жиганов. Это решает проблему очередей и срывов сроков, которые часто возникают при работе с внешними подрядчиками, рассуждает Олег Абелев.

RBE Group имеет большой опыт строительства и управления проектами не только для себя, но и для сторонних заказчиков в России и за рубежом, напоминает гендиректор RestCon Елена Перепелица. Компания начинала бизнес со строительства и сейчас, скорее, возвращается к истокам, добавляет она. RBE Group основана в 2004 году в Самаре Андреем Шокиным на базе активов компании «Самкон», созданной в 1996 году. Специализировалась на жилищном строительстве и редевелопменте промышленных территорий Самары.

Однако сделка может нести риски для сторон. Ключевой из них — потеря рыночной диверсификации «Евростройконсалта», который работает с разными типами объектов, а не только с пищевыми производствами, что может привести к размыванию профильной экспертизы, отмечает Михаил Жиганов. Также возможна зависимость от одного крупного заказчика: при инвестиционной паузе со стороны RBE строительные мощности могут оказаться недозагруженными, указывает он. В то же время если менеджмент продолжит брать сторонние заказы для загрузки завода, но в ущерб материнским проектам по срокам или по качеству, то смысл покупки просто будет утерян, резюмирует Олег Абелев.

Дарья Андрианова