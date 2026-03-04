Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму «Нюрнберг» с Расселом Кроу

Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение драме «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта. Об этом сообщили в компании World Pictures, передает «Бюллетеня кинопрокатчика». Картина должна была выйти в российский прокат 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Нюрнберг»

Фото: Sony Pictures Classics Кадр из фильма «Нюрнберг»

Фото: Sony Pictures Classics

Решение принято «в соответствии с подпунктом „З“ пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм». Документ допускает отказ в выдаче удостоверения «в иных определенных федеральными законами случаях».

«World Pictures готов организовать показ фильма на любом, в том числе, правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение показывать его российскому зрителю или нет»,— заявил генеральный директор компании Сергей Щербинин.

Фильм снят по книге Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр» и рассказывает о событиях Нюрнбергского процесса 1945–1946 годов. Главную роль американского психиатра Дугласа Келли исполнил Рами Малек, роль Германа Геринга — Рассел Кроу. В картине также снялись Майкл Шеннон, Лео Вудолл, Ричард Э. Грант, Джон Слэттери, Марк О’Брайен, Колин Хэнкс, Лидия Пекэм и Ренн Шмидт.

«Нюрнберг» впервые показали на Международном кинофестивале в Торонто. На сайте IMDb картина получила оценку 7,4 на основе 65 тыс. оценок.