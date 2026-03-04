Вышел фьючерс из офшора

Американский регулятор готовит выпуск бессрочных фьючерсов на криптовалюты. Такие контракты могут появиться на рынке уже через месяц, заявил председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Майкл Селиг. До этого подобный инструмент существовал в основном на офшорных биржах. Розничные инвесторы активно используют фьючерсы на криптовалюты для управления рисками и определения цен. Теперь американский регулятор надеется вернуть на официальный рынок ликвидность, которая в последнее время перетекла на платформы в Азии, Европе и на Багамах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Подобные инструменты действительно очень популярны, считает директор по работе с цифровыми активами «Ингосстрах-Инвестиции» Андрей Варнавский: «Для крипторынка бессрочные свопы стали основным деривативом. По факту они обеспечивают уже более 70% всего объема торгов производными инструментами. Помимо того, что это спекулятивный инструмент, майнеры, фонды, ОДДС, эмитенты стейблкойнов, кстати, тоже используют бессрочно бесконечные деривативы для хеджирования ценовых рисков по биткойну и Ethereum. Это удобно тем, что не надо перекладывать по позиции каждый месяц, как в классических фьючерсах. То есть каждые 8 часов происходит взаимозачет между лонгами и шортами. За счет этого цена контракта постоянно удерживается близко к спотовой. По структуре это точно такие же перпы, как и на офшорных биржах. Единственное принципиальное отличие — это регулирование по лимиту.

Трамп ведет мощную криптопрограмму: у США есть прямая конкуренция с Китаем и другими странами. И сейчас этот инструмент развивается на криптобиржах, которые не зарегистрированы на территории Штатов. Поэтому американским властям нужен перевод каких-то объемов на свою платформу, а также нужна регуляция и продвижение. Ну и в принципе американские биржи уже с июля 2025 года реализовывают этот функционал. Coinbase, например, получила лицензию, запустила бессрочные свопы на койн и на Ethereum для клиентов США».

Как пишет Bloomberg, легитимизация фьючерсов на криптовалюты может привести к оживлению на рынке. Однако вряд ли это сильно скажется на курсе, считает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: «Если мы говорим про простую покупку криптовалюты, скажем, на спот-рынке, то можем купить себе один Ethereum за $2 тыс. Если же мы говорим про фьючерсную торговлю, в сам этот инструмент нам гораздо проще встроить кредитное плечо из-за того, как там устроен риск-менеджмент внутри. Тогда инвестор может взять на себя больше риска.

Помимо этого, события в Иране, а также удары по нефтяной инфраструктуре могут привести к тому, что нефть станет стоить очень дорого. В этих условиях аппетит к любым инструментам, в том числе и к криптовалюте, снизится. Я считаю, что криптовалюта, в частности биткойн, будет активом, который достаточно сильно пострадает. Если инвестор, например, ожидает роста котировок, он таким образом сможет заработать больше. Но, с другой стороны, если котировки пойдут в обратную сторону, то он потеряет быстрее.

Последствиями такого нововведения могут стать легитимизация более спекулятивных инструментов в Америке и, помимо этого, легитимизация в рамках традиционной биржевой инфраструктуры более рисковых инструментов. Однако я бы здесь их не характеризовал как более рисковые. Если мы посмотрим на то, как торгуют простые американцы, они чаще используют криптовалютные площадки, например Coinbase, или даже децентрализованные криптовалютные площадки, такие как Hyperliquid. Эта площадка позволяет торговать фьючерсами, но на децентрализованный манер. На мой взгляд, это скорее инструмент хеджирования для каких-то традиционных игроков, в том числе для таких компаний, как BlackRock, которые уже запустили ЕТ-фонд на биткойн спотовый.

При этом никакого роста курса криптовалют, на мой взгляд, не последует. Это скорее сугубо технический момент. Криптовалютный рынок сейчас куда больше опирается на глобальный аппетит к риску».

С начала недели курс биткоина вырос на 7% и сейчас превышает $71 тыс. Аналитики предполагают, что в случае серьезной эскалации конфликта на Ближнем востоке цена может упасть на 5-10%.

Ульяна Горелова