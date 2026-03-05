13 работников сельхозпредприятия в Удмуртии более полугода не получали зарплату

Около семи месяцев руководитель удмуртского сельхозпредприятия СПК «Прогресс» не выплачивал зарплату 13-ти работникам. Размер задолженности превысил 800 тыс. руб., прокуратурой Красногорского района заведено уголовное дело (ст. 145.1 УК, до трех лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2025 года по декабрь 2025-го не выплачивал заработную плату 13 работникам организации, хотя имел такую финансовую возможность. При этом поступающие на счета предприятия деньги руководитель расходовал на иные цели.

Уголовное дело направили в Юкаменский суд для рассмотрения по существу. В результате действий прокуратуры задолженность по заработной плате была погашена.

Владислав Галичанин