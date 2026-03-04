Kia отзовет в России более 30 тыс. автомобилей Rio

Kia отзывает в России более 30 тыс. автомобилей модели Rio, выпущенных с 2011 по 2018 годы. На машинах заменят предохранители блока управления антиблокировочной системы (АБС), сообщили в Росстандарте.

«Отзыву подлежат 33 013 автомобилей Kia Rio (Qb), — указано в сообщении. — Причина отзыва транспортных средств: возможное короткое замыкание в блоке предохранителей».

Уточняется, что корейский производитель планирует заменить мультипредохранители гидроэлектронного блока управления HECU (расположен в блоке АБС). На крышку блока нанесут корректный стикер.

Уполномоченный представитель бренда — ООО «Киа Россия и СНГ» - проинформирует владельцев подпадающих под отзыв машин. Самостоятельно определить, подпадает ли машина под отзывную программу, можно, сопоставив VIN-код с перечнем Росстандарта или с помощью сервиса на сайте Auto.ru.