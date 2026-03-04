Курьер мошенников на деньги ярославца помог храму и купил электрокар

Кировский районный суд Ярославля вынес приговор 32-летнему курьеру мошенников, который на деньги жертвы аферистов купил машину Rising, часы Rolex и сделал пожертвование храму. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд установил, что в июле 2025 года жителю Переславля-Залесского (Ярославская область) позвонили неизвестные и сообщили о якобы предпринятой несанкционированной попытке снять деньги со счетов. Звонившие убедили переславца снять все средства и передать их на сохранение правоохранителям. Переславец последовал указаниям и отдал 14 млн руб. в рюкзаке 32-летнему Илье Рудману из Москвы. Мужчину наняли мошенники в качестве курьера.

«Увидев крупную сумму, решил оставить деньги себе. Бросил работу, отключил телефон и занялся приобретением атрибутов красивой жизни. К концу августа подсудимый обзавелся двумя айфонами, макбуком, брендовыми очками, часами Rolex и электрокаром марки Rising. Не забыл позаботиться и о душе: часть похищенных денег пожертвовал храму и вложил в строительство колокольни»,— рассказали в пресс-службе суда.

В суде Илья Рудман извинился перед потерпевшим и раскаялся. Суд признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 4 годам исправительной колонии общего режима. С подсудимого в пользу потерпевшего взыскано 13,9 млн руб., оставшуюся часть средств Рудман возместил по ходу рассмотрения дела.

Алла Чижова