У жителя Ленобласти вымогали возврат заема на покупку овец в 56 тысяч долларов

Полиция задержала четырех мужчин, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у жителя поселка Федоровское в Ленинградской области. Несколько лет назад он взял взаймы 56 тыс. долларов на покупку стада овец, пояснили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Уроженец одного из государств Закавказья обратился к представителям криминальной среды, чтобы вернуть денежные средства, полагают в полиции. Его односельчанин в возрасте 40 лет занял 56 тыс. долларов на покупку овец. Несмотря на то, что он вернул основную сумму долга, кредитор требовал с него проценты, это стало причиной конфликта.

Чтобы повлиять на односельчанина, фигурант привлек троих знакомых в возрасте 26, 35 и 48 лет. Подозреваемые подкараулили потерпевшего, избили и требовали от него денег. После мужчину отпустили, но продолжали угрожать через мессенджер.

Это вынудило потерпевшего обратиться в полицию. Правоохранители возбудили дело по статье о вымогательстве. По подозрению в совершении преступления задержали предполагаемого организатора и трех злоумышленников.

Татьяна Титаева