В 2025 году в России возбудили дела против 39 криминальных авторитетов

Российские правоохранители возбудили в 2025 году уголовные дела против 39 лиц, занимающих высшее положение в криминальной иерархии. Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России.

Как отметил глава ведомства, МВД занимается противодействием организованной преступности совместно с ФСБ, Генпрокуратурой, СК и ФСИН. За год они выявили 230 фактов организации преступных сообществ, что на треть больше показателя прошлого года. Всего за год правоохранители нейтрализовали деятельность почти 330 преступных групп, сформированных по этническому признаку. Около 1,3 тыс. фигурантов привлечены к уголовной ответственности.

За последние пять лет число лиц, участвовавших в организованной преступности, выросло более чем на 20%, сообщил господин Колокольцев.