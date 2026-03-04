На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в аварии с большегрузом погибли три человека

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием большегруза, трех легковых автомобилей и машины, очищающей дорогу. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, в аварии погибли три человека, еще трое пострадали.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen въехал в попутную комбинированную дорожную машину (КДМ), которая двигалась в колонне очищающих снег машин. От удара автомобиль зажало между уборочной машиной и ограждением трассы. После этого в КДМ въехал автомобиль Kia Ria, а в него — большегруз МАЗ, из-за этого Kia зажало между КДМ и большегрузом. Затем в МАЗ врезался автомобиль Mazda.

По предварительным данным, в ДТП погибли трое пассажиров Kia Rio: 47-летний водитель, 53-летний и 54-летний пассажиры, которые являлись жителями Алтайского края. Водитель и двое пассажиров автомобиля Volkswagen пострадали.

Обстоятельства случившегося уточняются. На месте работает заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

Анна Капустина