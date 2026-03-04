В Волгограде завели дела после продажи в аптеке лекарств по поддельным рецептам

Прокуратура Ворошиловского района Волгограда выявила нарушения в работе ООО «Гамма». В аптеке продавали лекарства, подлежащие строгому учету, по фиктивным рецептам.

Фото: Нина Шевченко

Проверка показала, что бланки были оформлены с грубейшими нарушениями. В отношении компании возбудили административное дело по факту нарушения правил отпуска лекарств (ч. 1.1 ст. 14.4.2 КоАП РФ). Территориальный орган Росздравнадзора оштрафовал ООО «Гамма» на 100 тыс. руб.

Материалы проверки передали следователям. На их основании возбуждено три уголовных дела о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Рецепты подделывали, чтобы незаконно получить препараты. Ход расследования контролирует прокуратура.

Нина Шевченко