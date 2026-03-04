Участок трассы М5 в Челябинской области закрыли для автобусов и фур до утра

В Челябинской области на участке федеральной трассы М5 «Урал» снова вводят ограничения движения для автобусов, маршрутных такси и большегрузного транспорта. Причиной стала неблагоприятная погода — сильный снег, метели, снежные заносы на дорогах.

По данным пресс-службы ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“», временное ограничение движения будет действовать с 19 часов 4 марта до 9 часов 5 марта на участке трассы от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль — 1799–1548 км.

Время окончания ограничения может быть изменено. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок.