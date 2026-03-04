В Оренбуржье предлагают ввести штрафы за неисполнение или нарушение решений губернатора и оперштаба

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев внес депутатам Заксобрания проект закона о введении штрафов за неисполнение или нарушение решений губернатора и оперативного штаба в случае ЧС или других рисков на территории Оренбуржья. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о решениях, которые будут незамедлительно приняты главой региона в соответствии с указом Президента РФ в случае ЧС или других рисков на территории Оренбуржья. При режиме базовой готовности губернатор может принимать «решения, направленные на усиление охраны общественного порядка и безопасности», вводить особый режим работы ключевых объектов энергетики, связи, транспорта и предприятий, которые представляют потенциальную опасность для людей и окружающей среды.

Административный штраф предлагается установить в следующих размерах: для граждан — до 3 тыс. руб. для должностных лиц — до 30 тыс. руб. для юрлиц — до 300 тыс. руб. При повторном нарушении в течение года суммы вырастут: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., юрлицам грозит до 1 млн руб.

В среду, 4 марта, проект закона рассмотрел комитет ЗС по законности, правопорядку и делам национальностей, общественных объединений и религиозных организаций. Депутаты планируют его рассмотреть 18 марта. Если парламент его одобрит, то закон начнет действовать сразу после опубликования.

Руфия Кутляева