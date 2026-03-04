Выборы вносят в график войны

Корпус стражей исламской революции предложил Израилю и США обсудить условия прекращения войны, об этом пишут Bloomberg и The New York Times. Представители КСИР якобы инициировали переговоры с ЦРУ на следующий день после начала операции против Ирана, сообщают источник NYT. Речь в том числе о заключении соглашения о перемирии, детали которого пока неизвестны. Впрочем, в Белом доме не воспринимают инициативу Тегерана всерьез.

Если США и согласятся на прекращение огня, то только при существенных уступках со стороны Ирана, считает политтехнолог и глава компании «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский:

«Когда состоялись первые в этом году переговоры, в СМИ очень часто мелькала история (и сам ее Дональд Трамп публично озвучивал), что якобы Иран готов отказаться от своего обогащенного урана. Вроде он согласился вообще его не накапливать, и обсуждалось, где он его станет держать. Тегеран настаивал на том, что нужна комиссия МАГАТЭ либо группа наблюдателей из соседних государств, которые могли бы следить за всем этим. Это было до того, как Дональд Трамп обстреливал их ракетами.

Сейчас, думаю, Белый дом, скорее всего, согласился бы только на полный отказ от ядерного вооружения, но при этом пересмотрел свою позицию по ракетам дальнего радиуса. Это тема, которая на протяжении последнего года со стороны Ирана неоднократно игнорировалась, то есть страна просто отказывалась ее обсуждать. В этом плане Дональд Трамп мог бы сказать, что соглашается по ракетам дальнего радиуса, но при этом Тегеран тотально отказывается от ядерного оружия.

Но очень важный момент: Трамп в этом случае чувствует себя победителем, и это говорит в пользу того, что он готов еще сильнее давить на Иран».

Тем временем в Иране определились с кандидатурами на пост нового верховного лидера. Его изберут при первой же возможности, заявили в Совете экспертов Исламской Республики. Ранее телеканал Iran International сообщал, что структура уже утвердила в качестве верховного лидера Моджтабу Хаменеи, сына убитого Али Хаменеи. Голосование якобы прошло под давлением Корпуса стражей исламской революции. The New York Times также называет возможного преемника основным кандидатом на пост главы Ирана. Подробнее о том, чем известен Моджтаба Хаменеи — в справке “Ъ FM”.

Моджтаба Хаменеи родился в 1969 году в священном для шиитов Мешхеде, втором городе Ирана по численности населения. По семейной традиции сын бывшего верховного лидера Исламской Республики занимался богословием, его наставником был отец. Когда Моджтабе исполнилось 30, он стал священником и начал преподавать в семинарии города Кум. Там же обучались Али Хаменеи и другие видные деятели исламской революции. При этом титул аятоллы, который дает право выносить самостоятельные решения по вопросам шариата, Моджтаба не получал. На государственные посты сын Али Хаменеи также не заступал. С политикой его косвенно связывает только женитьба на дочери спикера иранского парламента в 2004-м. Несмотря на это, западные СМИ регулярно называли Моджтабу человеком, который оказывает огромное влияние на иранские правящие круги. Например, ему приписывали влияние на исход президентских выборов 2005 года. Тогда победу одержал ультраконсерватор Махмуд Ахмадинежад, сторонник развития иранской ядерной программы и отрицатель холокоста. Также сообщалось, что сын бывшего верховного лидера Ирана тесно связан с высшим руководством Корпуса стражей исламской революции. Исследователи называли его одним из организаторов подавления протестов 2009-го силами КСИР. Именно по этой причине Моджтаба оказался в санкционном списке США как фигура, продвигающая дестабилизирующую повестку на Ближнем Востоке. В то же время у сына бывшего верховного лидера Ирана есть активы на Западе, сообщала The Wall Street Journal. Среди них — гостиничный бизнес в Европе, а также дорогостоящая недвижимость в Великобритании и Германии.

Между тем в Минобороны Израиля заявили, что любой новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации». При этом Дональд Трамп рассчитывает, что к власти в стране придет «кто-то, кто уже там». В разговоре с журналистами он таким образом опроверг, что Вашингтон видит в качестве нового главы Ирана сына последнего шаха Резу Пехлеви.

Худшим же сценарием глава Белого дома назвал приход к власти сторонника действующего режима. В Иране вопрос с преемником не решен до сих пор, считает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде:

«Проблема в том, что долгие годы одним из главных кандидатов считался ныне покойный президент Раиси, который погиб в вертолетной катастрофе в 2024-м. Но его не стало, и этот вопрос сильно обострился. Вот уже полтора года обсуждается, что потенциальным следующим аятоллой мог бы стать сын ныне покойного верховного лидера Али Хаменеи. Но у него нет большого религиозного авторитета и политического опыта. Учитывая все это, возможно, это часть информационной пропаганды для того, чтобы действительно привести к власти Моджтабу Хаменеи.

Что касается Алирезы Арафи, он обладает достаточно большим религиозным авторитетом, потому что является пятничным, то есть главным имамом в мечети в Куме. С этой точки зрения у него были достаточно хорошие отношения с покойным Али Хаменеи. Как раз бывший верховный лидер назначил Арафи в Совет экспертов в обход процедуры отбора КСИР».

После ликвидации аятоллы Хаменеи Алиреза Арафи стал членом Временного совета. В его состав также входят президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи. Структура будет управлять Исламской Республикой до избрания нового лидера.

Тем временем ЦРУ ведут переговоры с курдами о возможном начале наземной операции в Иране. По крайней мере, об этом сообщают источники Reuters. Раньше о поставках американского оружия в регион писали The Wall Street Journal и CNN. Впрочем, окончательное решение о проведении операции еще не принято, отмечают СМИ. Открытыми остаются вопросы о ее эффективности и реакции соседних стран.

Насколько вероятен такой сценарий? “Ъ FM” обсудил это с востоковедом, консультантом ПИР-Центра Леонидом Цукановым:

«Ставка даже не столько на группировки из Иракского Курдистана, сколько на многочисленные оппозиционные фракции, которые выступали еще в период январских протестов, как на возможный таран для дестабилизации в этнически пестрых регионах.

Курдские запрещенные партии пытались провести ограниченную вылазку, но сейчас, возможно, эти ударные группы пересоберут и будет предпринята попытка снова отыграть сценарий дестабилизации.

Что касается самих иракских курдов, у них есть достаточно плотная связка с США. Есть боеспособные вооруженные силы (та же пешмерга), но ее полноценное задействование очень сильно ударит по отношениям иракских курдов с центральным правительством Ирака. В стране развернуты достаточно масштабные шиитские силы, это в том числе отряды народной мобилизации, которые входят в состав иракской армии».

Тем временем силы НАТО впервые перехватили иранскую баллистическую ракету над Турцией. Администрация Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что готова принимать ответные меры. Как пишет The New York Times, с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли свыше 870 человек, большинство из них — в Иране. По оценкам Корпуса стражей исламской революции, с начала боевых действий США и Израиль потеряли в общей сложности 680 военнослужащих.

Фотогалерея Операция Израиля и США в Иране Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дым над столицей Ирана Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности Фото: Leo Correa / AP Очередь на заправке в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Последствия авиаудара по Тегерану Фото: Socia Media / Reuters Жители Тегерана на пути в убежище Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Закрытый проход на пляж в Хайфе Фото: Leo Correa / AP Подземное убежище в Хайфе Фото: Reuters / Rami Shlush Последствия ударов по Тегерану Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Опустевший пляж в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе Фото: Leo Correa / AP Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО Фото: Mohmmed Salem / Reuters Взрыв в столице Бахрейна Фото: Stringer / Reuters Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль Фото: Leo Correa / AP Иранские демонстранты протестуют в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Международный аэропорт Бейрута Фото: Hassan Ammar / AP Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне Фото: Reuters Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон Фото: Toby Melville / Reuters Удар по школе для девочек в иранском Минабе Фото: ISNA / AP Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре Фото: Mohammed Salem / Reuters Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Vahid Salemi / AP Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве Фото: Oded Balilty / AP Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби Фото: Johannes Christo / Reuters Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде Фото: Hadi Mizban / AP Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки Фото: Amr Alfiky / Reuters Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Mukhtar Khan / AP Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану Фото: Hiro Komae / AP Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле Фото: Itay Cohen / Reuters Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане Фото: Muhammad Farooq / AP Столкновения протестующх с полицией во время траурной акции в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Mukhtar Khan / AP Последствия ракетного обстрела в Бейт-Шемеше в Израиле Фото: Alexi J. Никита Путятин