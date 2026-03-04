МВД совместно с ФСБ пресекли контрабанду боеприпасов на миллиард рублей

В июне 2025 года МВД совместно с ФСБ пресекли международный канал контрабанды 75 млн единиц боеприпасов стоимостью более 1 млрд руб. Об этом сообщил министр внутренних дел, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев.

«Пресечена преступная деятельность представителя коммерческой структуры»,— рассказал господин Колокольцев. Его слова приводит официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным следствия, злоумышленники от имени подконтрольных зарубежных компаний заключили контракты с одним из российских оборонных предприятий о поставке 75 млн единиц боеприпасов в третьи страны. Однако коммерсанты хотели вывезти часть грузов в государство, в которое запрещена поставка оружия по резолюции Совбеза ООН. Для этого обвиняемые дали заведомо ложные данные об адресате доставки. По факту преступления возбуждено уголовное дело о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ). Обвиняемые заключены под стражу.