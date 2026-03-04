В Казани расширят сеть муниципальных парковок с увеличенным временем бесплатного ожидания. В городе появится еще 10 участков на 112 мест, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани увеличат число зон с бесплатной парковкой до 32

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани увеличат число зон с бесплатной парковкой до 32

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После расширения общее количество зон с 30-минутной бесплатной парковкой в городе достигнет 32. Ранее такой режим действовал на 22 участках общей вместимостью 431 автомобиль.

Новые площадки разместят рядом с социально значимыми объектами — детскими садами, школами и поликлиниками.

Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Анна Кайдалова