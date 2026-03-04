Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владимир Колокольцев выступил на коллегии МВД. Главное

«Ъ» собрал главные тезисы из выступления главы МВД Владимира Колокольцева на коллегии ведомства.

Глава МВД Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Положение дел в ведомстве

  • Текучесть кадров огромная, с 2020 года ушло 350 тысяч. Личный состав обновился фактически наполовину.
  • По итогам 2025 года общее количество вакансий составило 212 тыс. Из них 186,5 тыс. — это аттестованные должности.
  • В 2025 году на аттестованные должности принято 58 тыс., а уволилось 80 тыс. человек. Это ключевые службы ведомства: патрульно-постовая, уголовный розыск, участковые уполномоченные.
  • Например, в патрульно-постовой службе некомплект 40%, а это значит, что на улицах отсутствуют наряды.
  • Наиболее критическая ситуация в районном звене территориальных органов МВД России. Есть райотделы, в которых полностью разукомплектованы отдельные подразделения.
  • До 2028 года продлен срок упрощенного порядка приема на службу в полиции в Донбассе.
  • Более 1,2 тысячи сотрудников МВД РФ были удостоены государственными наградами в 2025 году, часть из них — посмертно.

Статистика

  • В РФ в 2025 году совершено почти на 12% меньше убийств, краж — на 9% меньше.
  • Выявлено 4 тыс преступлений в налоговой сфере, почти на 10% больше, чем год назад.
  • В России за 5 лет на 20% выросло число лиц, совершивших преступления в организованных формах.
  • В 2025 году возмещен ущерб от преступлений в сфере ОПК на почти 20 млрд рублей.
  • В 2025 году МВД возбудило дела в отношении 39 лиц с высшим положением в криминальной иерархии.
  • В России в 2025 году ликвидировано 150 подпольных нарколабораторий.
  • МВД выявило более 60 финансовых пирамид в 2025 году.
  • Число экстремистских преступлений на Северном Кавказе возросло за год на треть.

Нападения на школы

  • В 2025 году предотвращено 21 нападение на школьников и учителей.
  • Самому юному из тех, кто нападал в школах на учащихся и преподавателей, 10 лет.

Оружие

  • В РФ в 2025 году заблокированы 550 сайтов со способами изготовления оружия.
  • Более 14 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом, оружия выявлено в 2025 году.

Телефонное мошенничество

  • МВД и операторы связи в 2025 году заблокировали более 165 тыс. абонентских номеров, привязанных к аккаунтам, которые сдавались в аренду злоумышленникам.
  • Из теневого оборота в РФ вывели более 3 млн сим-карт, заблокировано 1,5 тыс. IP-адресов.
  • Более 1,8 тыс. сим-банков выведено из теневого оборота в 2025 году.

Миграция

  • В 2025 г на 15% выросло количество лиц, депортированных из России.
  • Почти 300 тысяч иностранцев за год привлечены к ответственности в РФ за нарушения миграционного законодательства.
  • С начала цифрового контроля более 50 тыс. мигрантов не пропустили через границу РФ.

Инициативы

  • МВД предлагает возложить на поднадзорных лиц обязанность по трудоустройству.
  • МВД РФ с мая приступит к реализации полномочий по оценке работы автошкол.
  • В РФ прорабатываются механизмы реинтеграции участников СВО с криминальным опытом.
  • МВД организовало помощь Минобороны в проведении генетических исследований.

