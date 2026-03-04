Владимир Колокольцев выступил на коллегии МВД. Главное
«Ъ» собрал главные тезисы из выступления главы МВД Владимира Колокольцева на коллегии ведомства.
Глава МВД Владимир Колокольцев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Положение дел в ведомстве
- Текучесть кадров огромная, с 2020 года ушло 350 тысяч. Личный состав обновился фактически наполовину.
- По итогам 2025 года общее количество вакансий составило 212 тыс. Из них 186,5 тыс. — это аттестованные должности.
- В 2025 году на аттестованные должности принято 58 тыс., а уволилось 80 тыс. человек. Это ключевые службы ведомства: патрульно-постовая, уголовный розыск, участковые уполномоченные.
- Например, в патрульно-постовой службе некомплект 40%, а это значит, что на улицах отсутствуют наряды.
- Наиболее критическая ситуация в районном звене территориальных органов МВД России. Есть райотделы, в которых полностью разукомплектованы отдельные подразделения.
- До 2028 года продлен срок упрощенного порядка приема на службу в полиции в Донбассе.
- Более 1,2 тысячи сотрудников МВД РФ были удостоены государственными наградами в 2025 году, часть из них — посмертно.
Статистика
- В РФ в 2025 году совершено почти на 12% меньше убийств, краж — на 9% меньше.
- Выявлено 4 тыс преступлений в налоговой сфере, почти на 10% больше, чем год назад.
- В России за 5 лет на 20% выросло число лиц, совершивших преступления в организованных формах.
- В 2025 году возмещен ущерб от преступлений в сфере ОПК на почти 20 млрд рублей.
- В 2025 году МВД возбудило дела в отношении 39 лиц с высшим положением в криминальной иерархии.
- В России в 2025 году ликвидировано 150 подпольных нарколабораторий.
- МВД выявило более 60 финансовых пирамид в 2025 году.
- Число экстремистских преступлений на Северном Кавказе возросло за год на треть.
Нападения на школы
- В 2025 году предотвращено 21 нападение на школьников и учителей.
- Самому юному из тех, кто нападал в школах на учащихся и преподавателей, 10 лет.
Оружие
- В РФ в 2025 году заблокированы 550 сайтов со способами изготовления оружия.
- Более 14 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом, оружия выявлено в 2025 году.
Телефонное мошенничество
- МВД и операторы связи в 2025 году заблокировали более 165 тыс. абонентских номеров, привязанных к аккаунтам, которые сдавались в аренду злоумышленникам.
- Из теневого оборота в РФ вывели более 3 млн сим-карт, заблокировано 1,5 тыс. IP-адресов.
- Более 1,8 тыс. сим-банков выведено из теневого оборота в 2025 году.
Миграция
- В 2025 г на 15% выросло количество лиц, депортированных из России.
- Почти 300 тысяч иностранцев за год привлечены к ответственности в РФ за нарушения миграционного законодательства.
- С начала цифрового контроля более 50 тыс. мигрантов не пропустили через границу РФ.
Инициативы
- МВД предлагает возложить на поднадзорных лиц обязанность по трудоустройству.
- МВД РФ с мая приступит к реализации полномочий по оценке работы автошкол.
- В РФ прорабатываются механизмы реинтеграции участников СВО с криминальным опытом.
- МВД организовало помощь Минобороны в проведении генетических исследований.