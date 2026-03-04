Bloomberg: США выведут немецкое подразделение «Роснефти» из-под санкций

США бессрочно выведут немецкое подразделение российской нефтекомпании «Роснефть» (MOEX: ROSN) из-под санкций. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США планирует объявить о решении в пятницу. При этом, отметил собеседник агентства, сроки могут измениться. До 29 апреля 2026 года действует временное разрешение Минфина США на операции с участием Rosneft Deutschland GmbH, RN Refining & Marketing GmbH или других компаний, в которых RN Germany или RN Refining & Marketing владеют долей более 50%.

С осени 2022 года «дочки» «Роснефти» в Германии находятся у Федерального сетевого агентства Германии в доверительном управлении. В феврале Еврокомиссия одобрила сделку Федерального министерства экономики и энергетики Германии по покупке контроля в полном объеме над Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Так ФРГ сможет закрепить государственный контроль над активами «Роснефти» на постоянной основе.

В октябре Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и 34 их дочерних структур. Рестрикции предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Президент России Владимир Путин утверждал, что санкции существенно не повлияют на экономическое самочувствие страны.