Подрядчика обвинили в хищении 17 млн рублей при строительстве школы на Бору

Коммерческую организацию обвиняют в хищении 17,2 млн руб. при строительстве школы на 1 тыс. мест в городе Бор. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Надзорное ведомство проверило исполнение контракта на строительство здания, заключенного в марте 2023 года между МКУ «Борстройзаказчик» и ООО «Аван». Школу строили по нацпроекту «Молодежь и дети».

Как полагают в ведомстве, организация работы в полном объеме не выполнила и предоставила подложные акты на 17,2 млн руб. По материалам прокурорской проверки расследуется уголовное дело.

Галина Шамберина