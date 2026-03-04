Два игрока пермского БК «Парма» не могут покинуть Дубай после начала боевых действий

Сегодняшний матч баскетбольного клуба «Бетсити Парма» с красноярским «Енисеем» пройдет без двух ключевых игроков пермской команды. Джейлен Адамс и Террел Картер не могут вылететь из Дубая в связи с военными событиями на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба БК. «Клуб в оперативном режиме решает возникающие вопросы и по согласованию с игроками предпринимает все необходимые меры. Надеемся, что в ближайшее время ситуация будет разрешена», — подчеркнуло руководство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба БК «Бетсити Парма» Фото: пресс-служба БК «Бетсити Парма»

Как отмечают федеральный СМИ, в Объединенных Арабских Эмиратах из-за конфликта также остаются российские баскетболисты казанского УНИКСа Алексей Швед и Андрей Лопатин.