Экс-директора НПЦ по наследию в Саратове задержали по подозрению в превышении полномочий

В Саратовской области задержали экс-директора регионального Научно-производственного центра по историко-культурному наследию Александра Огольцова. Его и других должностных лиц учреждения и комитета по культурному наследию области подозревают в превышении должностных полномочий. Расследование уголовного дела ведет СУ СКР по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экс-главу НПЦ по Саратовской области подозревают в махинациях с госконтрактами

Фото: СУ СКР по Саратовской области Экс-главу НПЦ по Саратовской области подозревают в махинациях с госконтрактами

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По данным следствия, с января 2022 года по декабрь 2024 года подозреваемые без проведения конкурсных процедур заключили прямые договоры с коммерческими организациями на проведение государственных историко-культурных экспертиз на сумму более 20 млн руб. Действия фигурантов квалифицируются по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения господину Огольцову.

Марина Окорокова