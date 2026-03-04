Школьники Удмуртии смогут изучить финансовую грамотность на уроках Банка России

Учащиеся школ и колледжей Удмуртии до 22 апреля смогут принять участие в сессии онлайн-уроков от Банка России. Расписание содержит около 700 уроков по 29 темам финансовой грамотности. Участие в уроках бесплатное, сообщили в удмуртском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«В этом году в программе появился обновленный урок про дропперов. Учащиеся узнают, как злоумышленники вовлекают подростков в мошенничество с банковскими картами и какое наказание предусмотрено законом для тех, кто стал участником преступной схемы. Кроме того, в учебных блоках много полезной информации об истории денег и финансов, инвестировании, налогообложении и цифровом рубле»,— пояснила управляющая удмуртским отделением Банка России Татьяна Жиганшина.

Подключиться к урокам можно как индивидуально, так и группой. Даты, время проведения, каталог и расписание всех уроков можно найти на сайте проекта.

Владислав Галичанин