С начала года из Самарской области вывезли 147 тонн семян в другие регионы

С начала года с территории Самарской области отгружено 147 тонн семенного материала пшеницы, подсолнечника, кукурузы, эспарцета, суданской травы, ячменя. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Семена поставлялись в Ульяновскую, Оренбургскую, Брянскую области, Республику Марий Эл и другие регионы. К примеру, 27 февраля вывезли 20 тонн семян эспарцета в Республику Марий Эл.

Сотрудники управления провели отбор образцов продукции, находящейся на хранении в ООО «Семена», расположенном в Пестравском районе Самарской области. В семенном материале отсутствовали карантинные организмы.

Руфия Кутляева