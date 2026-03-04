В Иглинском районе автобус дорожников столкнулся со стоявшим грузовиком

На 1494 км трассы М-7 в Иглинском районе автомобиль «ГАЗель NEXT» врезался в грузовик Dongfeng. 60-летний водитель автобуса сломал ногу.

Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, «ГАЗель», работающая как автобус для дорожных рабочих, ехала со стороны Челябинска в сторону Уфы и столкнулась со стоящим на проезжей части грузовиком с полуприцепом.

По предварительным данным, Dongfeng вынужден был остановиться из-за поломки, водитель машины выставил знак аварийной остановки.

Водителя автобуса доставили в больницу.

Майя Иванова