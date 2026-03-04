В 2025 году в России ликвидировали 150 подпольных нарколабораторий

Российские полицейские ликвидировали 150 подпольных нарколабораторий за 2025 год. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

За год полиция выявила более 200 тыс. наркопреступлений, сообщил министр. Он отметил, что сотрудники МВД вывели около 27 тонн запрещенных и подконтрольных веществ из незаконного оборота.

«В июне задокументирована деятельность преступной организации, занимавшейся контрабандой прекурсоров, производством и распространением наркотиков в не менее чем 11 субъектах. Установлены 22 лица, изъято свыше 600 кг различных веществ и более 1,5 тонны прекурсоров»,— рассказал Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России (цитата по «МВД Медиа»). По его словам, незаконное производство было развернуто на базе восьми нарколабораторий.

Предварительно установлено, что криминальное сообщество действовало с сентября 2022 года по июль 2024 года. Его участники приобретали прекурсоры за рубежом оптом, а затем доставляли в Россию под видом легальных товаров. В Москве их распределяли по тайникам в арендованных гаражах. Затем сырье попадало в сеть нарколабораторий, организованных в Ярославской, Кировской, Костромской, Курганской, Иркутской, Свердловской, Челябинской областях и Удмуртской Республике.

Участников преступного сообщества задержали. Расследование уголовного дела завершено. Ярославский районный суд рассмотрит его по существу.