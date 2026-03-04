Intel сменила главу совета директоров

Американская корпорация Intel объявила, что глава совета директоров Фрэнк Йери уходит в отставку. Его пост займет Крейг Барретт, который возглавлял австралийского производителя чипов Barefoot Networks до его покупки Intel в 2019 году. После этого он был членом совета директоров Intel.

Господин Йери входит в совет с 2009 года, а с 2023-го он возглавлял его. В последние годы Intel, которая была лидером на рынке полупроводников, переживает кризис. Компания неоднократно сообщала об убытках — прошлый год она закончила с убытком в $600 млн. В марте 2025-го в компании сменился гендиректор — на место Пэта Гелсингера пришел Лип-Бу Тан.

Как пишет Reuters, смена главы совета директоров стала еще одной перестановкой в руководстве компании, которую господин Тан хочет «перестроить». В прошлом году совет директоров покинули три члена.

«Важнейшая задача Лип-Бу — изменение корпоративной культуры в Intel, и профессионализация совета может сильно помочь в этом»,— считает аналитик компании Seaport Securities Джей Голдберг. По его мнению, новый гендиректор стремится, чтобы в совете директоров было больше профессионалов в производстве чипов.

