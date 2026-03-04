На депутатской пасеке пахло не медом
Красноярскому парламентарию инкриминируют создание нелегальной майнинг-фермы
Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о мошенничестве, по которому проходит депутат заксобрания Красноярского края Алексей Бойков. По версии следствия, он и местный пчеловод организовали нелегальную майнинговую ферму на участке, выделенном последнему под пасеку. Ущерб оценивается в 300 млн руб. Депутат успел скрыться и объявлен в розыск.
Алексей Бойков
Фото: Telegram-канал Алексея Бойкова
В красноярском краевом управлении СКР сообщили об аресте директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере пчеловодства. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество. Второй фигурант объявлен в международный розыск, поскольку в сентябре 2025 года он скрылся от следствия. Следователи полагают, что у обвиняемых имеются и другие, пока не установленные сообщники.
Имена фигурантов в следственных органах официально не называют. По данным источников “Ъ”, в розыск объявлен депутат регионального заксобрания Алексей Бойков, возглавляющий в краевом парламенте фракцию ЛДПР. О том, что его данные появились в разыскной базе МВД, стало известно 4 марта. По данным правоохранителей, злоумышленники с июня по сентябрь 2024 года организовали майнинг-ферму на земельных участках в районе деревни Кузнецово Сосновоборского округа. При этом земля была предоставлена им в аренду для ведения пчеловодства. Всего на ферме работало более 890 единиц оборудования. С сентября 2024 года по май 2025 года, как выяснили следователи, ферма была подключена к трансформаторной подстанции ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». Договор на электроснабжение фигуранты не заключали. В результате на майнинг ушло более 40 млн киловатт электроэнергии. Ущерб превысил 300 млн руб. Алексей Бойков стал индивидуальным предпринимателем в 18 лет, в 2004 году. В 2014 году в число резидентов Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора вошла учрежденная им компания «3D Мануфактуринг». Предприятие занимается разработками в сфере переработки полимерных отходов, а также создает прототипы с использованием 3D-технологий. В 2013 году предприниматель Бойков стал помощником депутата Красноярского заксобрания Артема Черных, два года спустя вступил в ЛДПР. В 2016 году чиновник был помощником депутата Госдумы Маргариты Свергуновой. До 2021 года являлся депутатом Сосновоборского городского совета, тогда же возглавил региональную фракцию партии. В сентябре 2021 года его избрали депутатом Заксобрания Красноярского края четвертого созыва. После объявления Алексея Бойкова в розыск его окружение в соцсетях сообщило, что он проходит стационарное лечение за границей, авиаперелеты ему запрещены, а следствие обо всем этом проинформировано. При этом отмечалось, что парламентарий все это время работал дистанционно. После возвращения в Россию Алексей Бойков, по утверждению его «команды», планирует лично участвовать в процессуальных действиях. Красноярское региональное отделение ЛДПР выразило поддержку Алексею Бойкову. Там подчеркнули, что любые обвинения должны рассматриваться только в правовом поле и с соблюдением принципа презумпции невиновности. При этом глава фракции ЛДПР в Красноярском городском совете Семен Сендерский отметил «серьезный политический контекст» уголовного дела. «В крае началась подготовка к крупным выборам — в законодательное собрание и Государственную думу. Традиционно этот период сопровождается уголовными преследованиями представителей главной оппозиционной силы региона»,— сказал господин Сендерский.
