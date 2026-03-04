На депутатской пасеке пахло не медом

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о мошенничестве, по которому проходит депутат заксобрания Красноярского края Алексей Бойков. По версии следствия, он и местный пчеловод организовали нелегальную майнинговую ферму на участке, выделенном последнему под пасеку. Ущерб оценивается в 300 млн руб. Депутат успел скрыться и объявлен в розыск.

Фото: Telegram-канал Алексея Бойкова

В красноярском краевом управлении СКР сообщили об аресте директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере пчеловодства. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество. Второй фигурант объявлен в международный розыск, поскольку в сентябре 2025 года он скрылся от следствия. Следователи полагают, что у обвиняемых имеются и другие, пока не установленные сообщники.