В Магнитогорске пьяный водитель «Лады» сбил двух подростков

Два магнитогорских подростка получили травмы после наезда легкового автомобиля, которым управлял пьяный водитель. Школьники переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 4 марта около дома №6 на улице Комсомольской 52-летний водитель Lada Granta сбил двух школьников. Подростки 15 и 16 лет возвращались после занятий домой и переходили дорогу по нерегулируемому переходу напротив школы. Юноши получили травмы, им была оказана медицинская помощь.

Установлено, что водитель во время езды находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило более 1 мг на литр. На него составили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), также вынесено определение о возбуждении дела по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).

Виталина Ярховска