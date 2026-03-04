Износ саратовских теплосетей приблизился к 65%

С начала отопительного сезона 2025–2026 годов в Саратове устранили 450 коммунальных аварий. Такую статистику сегодня на заседании комитета облдумы по ЖКХ привел председатель городского профильного комитета Алексей Сидоров.

Фото: МУПП «Саратовводоканал»

Основной объем инцидентов пришелся на внутриквартальные теплотрассы — 298 случаев. Еще 56 аварий произошло на магистральных трубопроводах, а 96 — на сетях горячего водоснабжения. По данным чиновника, все неполадки устранялись в срочном порядке.

Господин Сидоров также сообщил о высоком уровне износа коммунальной инфраструктуры: в среднем он достигает 60–65%. При этом наиболее критическая ситуация, по его словам, сложилась с внутриквартальными сетями, которые требуют первоочередного внимания.

Нина Шевченко