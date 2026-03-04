Суд продлил срок домашнего ареста экс-главе комитета культуры Челябинска

Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения бывшему председателю городского комитета по культуре Эльвире Халиковой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Он останется под домашним арестом как минимум до 8 мая, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе суда.

Элеонору Халикову перевели под домашний арест в начале февраля. Два месяца она провела в следственном изоляторе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 5 декабря 2025 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Элеонору Халикову, покинувшую пост председателя комитета по культуре в конце ноября. По версии следствия, в 2023-2024 годах начальница «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» приказала директору Центрального парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина заключить договор на поставку аттракционов на сумму более 86 млн руб. Их цена, по данным СК, была завышена, а часть каруселей планировалось демонтировать.