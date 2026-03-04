В Перми вынесли приговор организаторам незаконной миграции

Свердловский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении шести жителей краевого центра, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что жители Перми 1984 и 1974 годов рождения организовали в конце 2022 года канал незаконной миграции. Для этого фигуранты разместили на различных ресурсах – каналах в мессенджере, сайте и видеохостинге – материалы на арабском языке о миграционных услугах для легализации пребывания иностранцев в РФ. За свои услуги злоумышленники получали от каждого иностранца до 3 тыс. долларов США. Также фигуранты привлекли еще четырех лиц – двух мужчин и двух женщин, которые за вознаграждение выступали в качестве принимающей стороны и оформляли необходимые документы в органах по вопросам миграции. Противоправная деятельность фигурантов была пресечена в сентябре 2023 года.

В общей сложности обвиняемые легализовали пребывание на территории РФ восьми граждан Сирии.

В ходе расследования уголовного в качестве обеспечительной меры был наложен арест на автомобили и другое имущество обвиняемых на сумму свыше 3,7 млн руб.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил двоим виновным наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом, одной из участниц преступной группы — один год шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, еще троим фигурантам назначено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 400 тыс. руб.