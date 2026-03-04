Представителя Пермского края в состав федеральной общественной палаты выберут 20 марта

Нового представителя Пермского края в состав федеральной общественной палаты выберут на заседании Пермской общественной палаты 20 марта. По данным «Ъ-Прикамье», вместо покинувшего палату председателя Совета Ассоциации развития КВН Прикамья Ямура Гильмутдинова кандидатом в состав федеральной палаты может стать председатель ПРОО «НАСМНОГО» Ирина Ермакова. Связаться с госпожой Ермаковой не удалось.

Председатель общественной палаты Пермского края Денис Гатауллин сообщил «Ъ-Прикамье», что своего представителя члены палаты Пермского края выберут до конца марта. «Будет выдвинуто несколько достойных кандидатур, которые внесли вклад в развитие региона. Представитель будет выбран тайным голосованием», — уточнил глава палаты.

Напомним, 25 февраля президент РФ начал формирование нового состава Общественной палаты (ОП). Владимир Путин «определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом». Кандидатам направили предложение войти в состав ОП.

В соответствии с законом, в течение 30 дней общественные палаты регионов должны избрать из числа своих членов по одному представителю в состав федеральной ОП.

Пермский край в прошлом составе палаты представлял Ямур Гильмутдинов. Свое решение о выходе из состава Общественной палаты он пояснил переездом в Москву и невозможностью уделять достаточно времени общественной деятельности.