Миланское время

2 марта завершилась миланская Неделя моды. Дебют Марии Грации Кьюри в Fendi, реанимация сексуальности в Gucci и ставка на черный в Dolce & Gabbana — рассказываем о самых запоминающихся шоу Недели и трендах, которые ждут нас в грядущем сезоне.

Jil Sander

Креативный директор марки Симон Белотти на второй год у руля Jil Sander решил создать более личную коллекцию. Дизайнер отмечает, что осенне-зимняя линейка-2026 вдохновлена его воспоминаниями о доме, где в равной мере сочетаются спокойствие и напряженность. Обновленная Jil Sander переосмысляет минимализм. Кожаные жакеты, прямые длинные пальто, классические серые костюмы — все это дополняется либо необычными деталями (как, например, открытые плечи в закрытом платье), либо фактурной стилизацией. Стоит отметить, что в коллекции не было обилия декора или аксессуаров, чтобы сосредоточиться на главном.

Prada

Дуэт Миуччи Прады и Рафа Симонса представил коллекцию, которая лучше всего отражает осенне-зимний сезон, потому что построена она в первую очередь на многослойности. Каждая из моделей прошлась по подиуму четыре раза, снимая один из слоев перед каждым новым заходом. Таким образом, за классическими пальто и фактурными бомберами следовали сатиновые платья, прозрачные ткани, трикотаж, юбки и высокие гольфы. Отдельно критики отметили, что на подиум вернулась Белла Хадид, но позволим себе реплику о том, что это не было самым громким возвращением миланской Недели.

Gucci

Теперь о самом громком возвращении: показ Gucci в этом сезоне закрыла Кейт Мосс, почти 20 лет не выходившая на подиум для больших домов. Теперь о самой коллекции. Эксперименты Демны в итальянском модном доме продолжаются. Как и для своей дебютной коллекции, для осенне-зимнего шоу дизайнер вновь обратился к архивам. На этот раз он сделал ставку на нарочитую сексуальность с отсылками к Gucci Тома Форда, а также эпохе конца 1990-х и 2000-х. Ничего удивительного в этом нет — именно такого Gucci и ждал от Демны, критики и эксперты пророчили возвращение фордовского наследия едва ли не в день назначения Гвасалии. Обтягивающие платья, блестящие ткани, юбки-карандаш и обилие кожи напоминают об эре яркой сексуальности и роскоши. Компанию Кейт Мосс на подиуме составили самые громкие имена модельного мира (причем сразу из нескольких поколений): от завоевавших свою славу Эмили Ратаковски и Карли Клосс до новых и ультрапопулярных сегодня Алекс Консани и Габриетт.

Dolce & Gabbana

В новом сезоне обычно яркие показы Dolce & Gabbana сменились относительно сдержанным контрастом — правда, только с точки зрения цвета, сексуальность и страсть остались на месте. Основу коллекции же составил черный цвет — кружева, классические пинстрайп-костюмы, платья... Костюмы, судя по всему, отсылают к эстетике мафиози и напоминают нам о сицилийских корнях дизайнеров. Серьезное внимание также было уделено аксессуарам — ремни, чулки и сумки также были выполнены в насыщенном черном. Основными материалами стали атлас, кашемир и кружево. Показ, кстати, посетила Мадонна (тоже полностью в черном), что лишь придало ему необходимый пафос.

Fendi

Неделя моды в Милане ознаменовала дебют Марии Грации Кьюри у руля Fendi — символично, что именно в итальянском модном доме она начинала свою дизайнерскую карьеру. Коллекция получилась довольно сдержанной и понятной, но от союза Fendi и Кьюри никто не ждал экспериментов и провокаций (их и так было достаточно). Интеллектуальная сдержанность выразилась в классических платьях, а наследие дома — во внимании к деталям. Ремесленный подход к созданию вещей давно стал визитной карточкой Fendi, и Мария Грация внедрила это в свою дебютную линейку наряду с фактурными материалами. Легкие рубашки, классические брючные костюмы, жакеты с акцентом на плечах — осенне-зимняя линейка бренда призвана подчеркивать статус даже в гардеробе на каждый день.

Илья Петрук