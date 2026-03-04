Собянин включил еще пять площадок в программу реновации

Список площадок, где планируется построить жилые комплексы для переселения по программе реновации, увеличен на пять адресов. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Три адреса относятся к Южному административному округу, еще по одному — к Восточному и Северо-Западному административным округам. Общая площадь будущего жилья на этих территориях составит 76,1 тыс. кв. м. Это позволит расселить 15 старых домов с более чем 1 тыс. квартир, уточняется в пресс-релизе. В более комфортные условия переселят 2,8 тыс. человек.

Для строительства новых домов в Москве подобрали 853 площадки. В эксплуатацию введены около 8 млн кв. м жилья, из-за чего удастся расселить не менее 1,6 тыс. старых домов.

С начала реновации, заявили в мэрии, переселение охватило не менее 260 тыс. горожан. Программа завершена уже в 12 районах Москвы.