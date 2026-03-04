Долговой рынок выходит из спячки

Активность корпоративных заемщиков на долговом рынке в феврале 2026 года значительно выросла. По итогам месяца эмитенты разместили облигации более чем на 543 млрд руб.— вдвое больше, чем месяцем ранее. При этом объем размещений долговых бумаг второй месяц подряд остается ниже объема погашений облигаций. Впрочем, в марте участники рынка ждут увеличения активности эмитентов, в том числе за счет увеличения их потребности в рефинансировании выпусков облигаций и банковских кредитов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным Cbonds, в феврале корпоративные заемщики увеличили активность на внутреннем рынке долга. За месяц они завершили 121 размещение облигаций на сумму 543 млрд руб. Это более чем вдвое превышает результат января, но на 13% ниже значений февраля 2025 года. По 22 выпускам на общую сумму 44,4 млрд руб. в феврале закончился технический период размещений, но фактически они прошли раньше, уточняет главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Основной вклад в общий объем размещений внесли компании реального сектора. По оценке господина Ермака, на этих эмитентов пришлось более 72% всего объема размещений. Банки и лизинговые компании заняли около 20% рынка. При этом заметную долю рынка составили крупные сделки.

По оценке Александра Ермака, на четыре крупнейших размещения с объемом свыше 30 млрд руб. («Магнит», «Металлоинвест», «Газпром Капитал», Альфа-банк) пришлось около 37% от общего объема привлечений.

Второй месяц подряд объем размещений уступает объемам погашений корпоративных займов. По данным Cbonds, в феврале эмитенты погасили и выкупили у инвесторов облигации на 662 млрд руб., и дефицит предложения составил почти 120 млрд руб. С начала года он достиг почти 500 млрд руб. В 2025 году была обратная ситуация: профицит предложения в январе—феврале составил 145 млрд руб. и 1,1 трлн руб. по итогам года. «Нельзя исключать, что часть эмитентов пересмотрела инвестиционные программы и оптимизирует CAPEX в условиях сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики. Снижение инвестиционной активности неизбежно отражается и на потребности в заимствованиях»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.

Интересна текущая ситуация тем, что в настоящее время ключевая ставка Банка России находится на уровне 15,5%, тогда как годом ранее составляла 21%. «В начале 2025 года рынок рос на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. К концу же года ситуация изменилась. Продолжительная коррекция (c осени 2025 года.— “Ъ”) привела к снижению объемов и числа сделок, переподписка стала менее выраженной, а ценовые ориентиры — более консервативными»,— отмечает директор управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Екатерина Малеева. Ряд компаний «не смогли привлечь финансирование в запланированном объеме», констатирует она. В начале 2026 года неопределенность в отношении дальнейшего движения ключевой ставки сохраняется, что, по мнению госпожи Малеевой, затрудняет выбор оптимальной структуры заимствований.

В этих условиях эмитенты вновь начали активно использовать облигации с плавающей ставкой. По оценке Александра Ермака, состоялось 16 выпусков таких корпоративных облигаций на общую сумму почти 355 млрд руб.

Помимо крупнейших размещений здесь можно выделить «Икс 5 Финанс» (20 млрд руб.), МТС (20 млрд руб.), ПСБ (15 млрд руб.). «Эмитенты по-прежнему считают текущий уровень ставок высоким. В результате рынок остается смещенным в сторону коротких и плавающих инструментов, что сужает круг инвесторов и ограничивает глубину спроса»,— отмечает Эдуард Джабаров. В первые два месяца 2026 года на рынке почти не было пенсионных и страховых денег, традиционно ориентированных на инструменты с фиксированным купоном и длинной дюрацией, отмечает господин Джабаров.

В весенние месяцы участники рынка ожидают дальнейшего роста, чему будет способствовать сохраняющаяся потребность в рефинансировании облигаций и замещении банковских кредитов. «Потенциал рефинансирования в 2026 году сопоставим с 2025 годом, что будет поддерживать пайплайн сделок на высоком уровне в широком спектре инструментов, секторов и эшелонов эмитентов»,— отмечает исполнительный вице-президент—начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Руденко. Екатерина Малеева добавляет, что в пайплайне банка находится значительное число сделок, включая дебютные размещения. В частности, «сохраняется интерес к размещениям со стороны компаний добывающего сектора, ритейла и финансовых организаций», отмечает она.

Виталий Гайдаев