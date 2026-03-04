Свердловчанина арестовали по обвинению в попытке поджечь собственную семью

Красноуфимский районный суд в Свердловской области арестовал жителя села Крылово до 1 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Его обвиняют в поджоге дома, где находилась его семья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По версии следствия, обвиняемый 1 ноября 2025 года находился в доме по ул. Ленина в селе Крылово. Во время ссоры с супругой он решил убить ее, собственного пятилетнего ребенка, родственников жены — родителей и брата.

Мужчина взял канистру бензина, подпер дверь снаружи, облил бензином крыльцо и дверь, а затем поджег. Возгорание заметили и людей удалось спасти.

Прокурор в судебном заседании настаивал, что обвиняемый совершил преступление, которое имело общественную опасность. Помимо этого, на свободе он может оказать влияние на следствие, свидетелей.

33-летнего мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе ребенка, с особой жестокостью и общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на поджог чужого имущества), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Анна Капустина