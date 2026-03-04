МВД РФ за год выявило 14 тысяч связанных с оборотом оружия преступлений

За прошлый год сотрудники МВД России выявили более 14 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Об этом сообщил глава министерства Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием российского президента Владимира Путина.

По словам господина Колокольцева, в 2025 году сотрудники министерства изъяли около 7 тыс. единиц оружия, из них 5 тыс. — огнестрельного. Также было изъято более 300 тыс. боеприпасов, полторы тонны взрывчатых веществ. Совместно с Роскомнадзором МВД заблокировало 550 сайтов с информацией о том, как самостоятельно изготовить оружие.

В декабре 2025 года Национальный антитеррористический комитет отчитывался, что за год силовые структуры перекрыли около 30 каналов незаконного оборота оружия, в том числе из зоны СВО. Было изъято более двухсот переносных ракетных комплексов, 147 тыс. боеприпасов и 1,5 тыс. штатных и самодельных взрывных устройств.