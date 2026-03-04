ООО «БЭСК Инжиниринг» участвует в развитии цифровой экономики России

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») расширяет географию присутствия до Магаданской области. Специалистам компании предстоит увеличить мощность крупной подстанции 220 кВ в рамках договора с ПАО «Магаданэнерго». Этот проект связан со строительством АФК «Система» дата-центра в Магаданской области мощностью 150 МВт.



Реконструируемая подстанция в Магаданская области (ПАО «Магаданэнерго»).

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Перед работниками ООО «БЭСК Инжиниринг» стоят задачи расширения открытого распределительного устройства 220 кВ подстанции с установкой силового трансформатора 200 МВА производства холдинга «ERSO». На первоначальном этапе было проведено полное обследование энергообъекта, в том числе с применением новых технологий лазерного сканирования и BIM/ТИМ-проектирования.

План работ предусматривает вынос существующей ВЛ 35 кВ, строительство КРУ 35 кВ, организацию автоматической системы пожаротушения и кабельной эстакады до дата-центра протяженностью 400 м. Весь комплекс работ ООО «БЭСК Инжиниринг» планирует завершить до конца 2026 года.

Модернизация подстанции для электроснабжения нового дата-центра даcт значительный импульс развитию экономики региона, в целом, и цифровой инфраструктуры, в частности. Участие ООО «БЭСК Инжиниринг» в столь амбициозном и сложном проекте – это не только выход на новый рынок, учитывая удаленность объекта, но и признание высоких профессиональных компетенций компании, участвующей в развитии цифровой экономики страны.

