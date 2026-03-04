Под Нижнекамском построят завод по переработке зерна за 90 млрд рублей

Под Нижнекамском планируют построить завод по переработке зерен. Инвестиции в проект составят 90 млрд руб., сообщила пресс-служба Россельхозбанка.

По словам заместителя руководителя центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олега Князькова, проект предусматривает ежегодную переработку 500 тыс. тонн зерна для производства незаменимых аминокислот и других добавок для животноводства и экспорта.

Сроки строительства оцениваются в три-пять лет в зависимости от готовности инфраструктуры. Окупаемость без государственной поддержки прогнозируется на уровне 12 лет.

Проект представили на Межрегиональной агропромышленной конференции в Челябинске.

Анна Кайдалова