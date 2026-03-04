В Глазове сгорели три пассажирских автобуса

Утром 3 марта в ангаре автопарка Глазова произошло возгорание в моторном отсеке одного из автобусов. В результате возник пожар площадью 350 кв. м. Сгорело три автобуса и повреждена внутренняя отделка помещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

«Водитель перед выездом на маршрут запустил автобус “ПАЗ”. В момент запуска из моторного отсека, который находится в салоне, начал вырываться огонь. Мужчина сначала побежал за огнетушителями, после чего безуспешно разрядив четыре штуки, побежал в диспетчерскую сообщить о пожаре»,— сообщил дознаватель МЧС России Владислав Куликов. Пожарные прибыли, когда из ангара шел черным дым и горело три автобуса.

Огонь ликвидировали 12 пожарных и 4 единицы техники МЧС России. Причины возникновения пожара выясняются.

Владислав Галичанин