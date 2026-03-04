В Башкирии предпринимателю оплатили контракт после вмешательства прокуратуры
После вмешательства прокуратуры Калтасинского района предпринимателю выплатили долг за поставку светильников на сумму около 920 тыс. руб.
Проверка надзорного ведомства установила, что администрация Калтасинского сельсовета заключила с индивидуальным предпринимателем договоры на поставку уличных светодиодных светильников, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. Несмотря на то, что он выполнил свои обязательства, предпринимателю не оплатили услуги до тех пор, пока надзорное ведомство не внесло представление главе района.