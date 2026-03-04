Колокольцев заявил об «огромной текучке» кадров в МВД

В министерстве внутренних дел огромная текучка кадров, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, с 2020 года из структур МВД ушли 350 тыс. человек.

«Личный состав обновился фактически наполовину. Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 тыс. человек, а уволилось 80 тыс.»,— рассказал Владимир Колокольцев на коллегии МВД. В стране есть отделы полиции, в которых несколько подразделений разукомплектовали из-за нехватки кадров, пояснил господин Колокольцев.

Отдельно глава МВД отметил нехватку участковых в стране (25%). Несмотря на это, добавил Владимир Колокольцев, сохранен контроль за поднадзорными. Состав патрульно-постовой службы не укомплектован на 40%, уточнил господин Колокольцев. «На улицах отсутствуют наряды»,— подчеркнул министр.