Путин анонсировал повышение уровня зарплат сотрудников МВД

В текущем году будут исполнены решения по повышению уровня зарплат сотрудникам Министерства внутренних дел (МВД) России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства.

Президент России Владимир Путин (слева) и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

Президент России Владимир Путин (слева) и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вместе с тем, и мы это знаем, серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава. Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников — все прекрасно это понимают»,— заявил Владимир Путин (цитата по пресс-службе президента РФ).

По словам президента, на данный момент принят «целый ряд решений» о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников МВД. Прежде всего речь об уровне зарплаты, отметил он. Владимир Путин также призвал активнее привлекать ветеранов военных действий на Украине на службу в МВД. Он выразил уверенность, что «с их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьезно укрепить ряды МВД».