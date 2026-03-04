Путин поручил создать необходимые условия для выборов в Госдуму в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил создать все необходимые условия для проведения сентябрьских выборов в Госдуму в новых регионах России.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

«Важно создать все условия… для свободного и безопасного волеизъявления граждан»,— сказал господин Путин на расширенном заседании коллегии МВД (цитата по сайту Кремля). Он напомнил, что депутатов федерального уровня впервые будут выбирать в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в Думе не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году.